Albares évoque les relations Maroc-Espagne

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Espagne doit avoir ‘’les meilleures relations’’ avec le Maroc, eu égard aux intérêts multidimensionnels que partagent les deux pays, a affirmé le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération, José Manuel Albares.

‘’Nous devons entretenir les meilleures relations avec le Maroc, un pays avec lequel nous partageons de nombreux défis’’, a souligné Albares, qui était l’invité, mercredi soir, d’une émission sur la chaîne de télévision espagnole ‘’24 Horas’’.

Selon lui, ‘’les relations avec le Maroc doivent être une politique d’État mise en œuvre pour un bénéfice mutuel’’, mettant en exergue la profondeur des liens unissant les deux pays dans tous les domaines.

‘’Plus de 6.000 entreprises espagnoles exportent des produits pour une valeur de 12 milliards d’euros vers le Maroc, 1.200 entreprises espagnoles sont établies directement ou par l’intermédiaire de leurs filiales au Maroc, la coopération en matière judiciaire et sécuritaire permet de démanteler les réseaux djihadistes menaçant les deux pays et lutter contre les mafias s’activant dans le trafic d’êtres humains, un million de Marocains vivent parmi nous et contribuent au développement économique et social de notre pays’’, a soutenu le chef de la diplomatie espagnole.

Le ministre s’est, entre autres, félicité des résultats positifs de la gestion de la question migratoire entre Rabat et Madrid, précisant que lors du premier trimestre de 2023, les arrivées de migrants irréguliers ont chuté de 63% aux îles Canaries, tandis qu’en Grèce et en Italie, elles ont augmenté de 95% et de 300% respectivement.

Dans ce sens, Albares a dressé un bilan positif de la nouvelle étape entamée entre les deux pays il y a un an, faisant observer que cette nouvelle étape est basée sur ‘’des principes plus solides’’.

‘’La position du gouvernement espagnol à l’égard du Maroc est très claire et ne souffre d’aucune ambiguïté. Cette position est exprimée dans la Déclaration du 7 avril 2022 et dans la Déclaration conjointe sanctionnant la 12ème Réunion de Haut Niveau’’, a enchaîné le ministre.

‘’Cette position est basée sur la collaboration, le respect mutuel, la non-ingérence dans les affaires intérieures, l’absence d’actes unilatéraux et la responsabilité’’, a-t-il conclu.

Sur la base de la nouvelle feuille de route, adoptée le 7 avril 2022 à l’occasion de la visite du président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, au Maroc, à l’invitation du roi Mohammed VI, les deux pays se sont engagés, entre autres, à traiter les sujets d’intérêt commun dans un « esprit de confiance et dans la concertation’’, tout en réactivant les groupes de travail créés entre les deux pays pour relancer la coopération bilatérale multisectorielle.

Dans la Déclaration conjointe ayant sanctionné les travaux de leur 12ème Réunion de Haut Niveau, tenue les 1er et 2 février à Rabat, le Maroc et l’Espagne ont exprimé leur engagement à perpétuer les relations d’excellence qui les ont toujours liés et réaffirment leur volonté de les enrichir en permanence.

Les deux parties ont signé, à cette occasion, plusieurs accords de coopération portant sur différents domaines, dont la gestion de la migration, le tourisme, les infrastructures, les ressources en eau, l’environnement, l’agriculture, la formation professionnelle, la sécurité sociale, le transport, la sécurité sanitaire et la recherche et développement.

S.L.