Arabie Saoudite : le rassemblement d’Arafat prévu le 5 juin

Par LeSiteinfo avec MAP

La Cour suprême d’Arabie Saoudite a annoncé que le premier jour de Dou Al Hijja de l’année de l’Hégire en cours correspond au mercredi 28 mai et que l’Aïd Al-Adha sera célébré vendredi 6 juin dans le pays.

Ainsi, le rassemblement d’Arafat aura lieu jeudi 5 juin, précise un communiqué de la Cour publié à l’issue d’une réunion tenue mardi soir.

Le ministre saoudien du Hajj, Tawfiq Al Rabiah, a rappelé que son département avait lancé les préparatifs de la saison du pèlerinage à l’avance en transmettant notamment les documents nécessaires à tous les bureaux chargés des affaires des pèlerins ainsi qu’aux représentants des pays concernés.

Quelque 78 réunions préparatoires avaient été organisées afin de renforcer la coordination avec les parties concernées , a-t-il précisé lors d’une conférence de presse à Riyad.

En outre, la carte « Nusuk » avait été mise à jour et émise en plus de 1,4 million d’exemplaires au profit des pèlerins et du personnel concerné, en intégrant leurs informations médicales et de logement, a assuré le ministre.