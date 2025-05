Les Émirats lancent Falcon Arabic, le modèle d’IA en arabe

Par LeSiteinfo avec MAP

Les Émirats Arabes Unis ont annoncé mercredi le lancement d’un nouveau modèle d’intelligence artificielle (IA) en langue arabe, présenté comme le plus performant de la région.

Le pays avait dévoilé en 2023 Falcon, un modèle « open source » développé par l’Institut d’innovation technologique (TTI) d’Abou Dhabi, qui se compare aux leaders de l’industrie, notamment ChatGPT d’OpenAI.

« Nous sommes fiers d’apporter enfin l’arabe à Falcon, et encore plus fiers que le modèle le plus performant du monde arabe ait été construit aux Émirats Arabes Unis », s’est félicité Faisal Al-Bannai, le secrétaire général du Conseil de recherche sur les technologies avancées d’Abou Dhabi (ATRC), qui chapeaute le projet, cité dans un communiqué.

Falcon Arabic a été entraîné sur des données en langue arabe couvrant les différents dialectes de la région, et « égale les performances de modèles jusqu’à 10 fois plus grands », selon le communiqué.

ATRC a également annoncé le lancement de Falcon-H1, un modèle qui permet de « réduire la puissance de calcul et l’expertise technique traditionnellement requis pour opérer des systèmes avancés », d’après la même source.

Être leader dans l’IA aujourd’hui c’est produire des outils utiles, utilisables et universels, a souligné Faisal Al-Bannai, ajoutant que « Falcon-H1 reflète notre engagement à livrer de l’IA qui fonctionne pour tout le monde ».

Depuis leur lancement, les différents modèles Falcon ont été téléchargés 45 millions de fois dans le monde, selon l’agence de presse officielle Wam.

Les Émirats misent sur cette technologie dans le cadre des efforts visant à diversifier leur économie et réduire sa dépendance aux hydrocarbures.