Prix des médicaments aux USA: vers des réductions allant jusqu’à 80 % !

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président américain, Donald Trump, a signé lundi un décret présidentiel visant à réduire d’entre 30 et 80% les prix des médicaments sur ordonnance.

Pour la première fois depuis de nombreuses années, « nous allons réduire le prix des médicaments sur ordonnance et nous apporterons l’équité en Amérique », a déclaré le président Trump lors d’un point de presse précédant la signature.

Dans un post sur le réseau, Truth Social, Trump avait souligné dimanche que les médicaments et les produits pharmaceutiques aux États-Unis étaient “beaucoup plus chers que dans tout autre pays, étant parfois cinq à dix fois plus élevés”.

“Nous ne tolérerons plus les profits excessifs et les prix abusifs des grandes sociétés pharmaceutiques”, a-t-il dit lors du point de presse lundi.

Pendant longtemps, les Etats-Unis ont “subventionné d’autres pays, notamment ceux de l’Union européenne, et ce ne sera plus le cas”, a dit le locataire de la Maison Blanche, qui était accompagné notamment du secrétaire à la Santé, Robert Kennedy.

Dans un communiqué publié à cette occasion, la Maison Blanche a indiqué que le département de la Santé met en place un mécanisme permettant aux patients américains d’acheter leurs médicaments “directement auprès des fabricants (…) tout en contournant les intermédiaires”.

Une étude menée en 2024 par le centre de réflexion, Rand Corporation, a révélé que les Américains paient 2,78 fois plus pour les médicaments sur ordonnance que 33 autres nations.

S.L.