L’Europe salue la suspension des droits de douane américains

Par LeSiteinfo avec MAP

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a salué jeudi la décision du président américain Donald Trump de suspendre les droits de douane décidés récemment, estimant qu’il s’agit d’une « étape importante vers la stabilisation de l’économie mondiale ».

« Des conditions claires et prévisibles sont essentielles au fonctionnement du commerce et des chaînes de production », a déclaré la cheffe de l’Exécutif européen dans un communiqué, au lendemain de l’annonce d’une suspension des droits de douane imposés au monde (hors Chine) pour une durée de 90 jours.

« L’Union européenne reste déterminée à mener des négociations constructives avec les États-Unis, dans le but de parvenir à un commerce sans friction et mutuellement bénéfique », a-t-elle affirmé, ajoutant que l’Europe œuvre aussi à la diversification de ses partenariats commerciaux, en s’engageant avec des pays qui « représentent 87 % du commerce mondial et qui partagent notre engagement en faveur d’un échange libre et ouvert de biens, de services et d’idées ».

Par ailleurs, Mme von der Leyen a mis en exergue les efforts pour « lever les obstacles » au sein du marché unique européen. « Cette crise a mis en évidence une chose : en période d’incertitude, le marché unique reste la clé de notre stabilité et de notre résilience », a-t-elle dit.

Le président américain a annoncé mercredi qu’il augmentait encore les droits de douane sur les produits venus de Chine, mais qu’il suspendait pendant trois mois des surtaxes imposées aux autres pays.

Wall Street, qui avait plongé récemment à cause de la guerre commerciale déclenchée par la Maison Blanche, a immédiatement bondi à l’annonce de cette pause, et le cours du pétrole, déprimé par les risques de récession, est reparti à la hausse.