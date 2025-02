Mont Everest : le prix du permis d’ascension augmente

Par LeSiteinfo avec MAP

Les autorités népalaises ont annoncé mardi une augmentation d’un tiers du prix du permis d’ascension du mont Everest, le portant de 11.000 à 15.000 dollars pour la haute saison.

Cette hausse, qui s’applique également aux périodes moins prisées comme l’automne (de 5.500 à 7.500 dollars), a pour objectif de lutter contre la pollution et d’améliorer la sécurité sur le plus haut sommet du monde, a indiqué Narayan Prasad Regmi, directeur général du Département du tourisme.

Le tarif n’avait pas été révisé depuis une décennie. L’an dernier, plus de 400 permis ont été délivrés, générant plus de 4 millions de dollars de revenus destinés au nettoyage des déchets et aux opérations de secours.

Le Népal, qui abrite huit des 14 sommets de plus de 8.000 mètres au monde, fait face à des critiques concernant la surfréquentation de l’Everest et le manque d’actions pour sa préservation.

Mardi dernier, les compagnies aériennes népalaises ont partiellement repris leurs opérations héliportées dans la région de l’Everest, autorisant uniquement les vols de secours après une suspension totale début janvier.

Les vols commerciaux restent suspendus, en attendant de nouveaux accords entre les différentes parties prenantes.

La suspension initiale avait été décidée par l’Association des opérateurs aériens du Népal (AOAN) en réponse à des manifestations locales qui, selon l’organisation, menaçaient la sécurité des équipages.

Au cœur du débat, figure l’augmentation des vols touristiques de « confort », permettant d’atteindre le camp de base de l’Everest en une journée pour environ mille dollars, au lieu d’une marche traditionnelle de quinze jours.

L’AOAN estime que ces vols représentent en moyenne quinze rotations quotidiennes, pouvant atteindre soixante pendant la haute saison touristique.

Les autorités du parc national de Sagarmatha, où se situe l’Everest, ont décidé d’interdire ces vols d’agrément, les considérant préjudiciables à la fois pour l’environnement et pour l’économie locale, notamment pour l’emploi des sherpas, les guides et porteurs de haute montagne au Népal.

La région attire plus de 50.000 visiteurs chaque année.