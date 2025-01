Arabie Saoudite: plus de 18 millions d’Etrangers ont accompli la Omra et le Hajj en 2024

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre saoudien du Hajj et de la Omra, Tawfiq Bin Fawzan Al-Rabiah, a indiqué que plus de 18,5 millions visiteurs étrangers ont accompli le Hajj et la Omra en 2024.

Dans une allocation prononcée à l’occasion de la 4ème Conférence et l’exposition du Hajj à Jeddah, Al-Rabiah a fait savoir que les efforts des autorités saoudiennes ont été axés sur le développement de l’expérience de la visite de la Rawda Charifa au Masjid Nabawi, à travers la qualification des ressources humaines, la simplification des procédures de réservation en ligne et la création d’un système professionnel de gestion des groupes qui assure la qualité du service, engendrant ainsi une augmentation du nombre des visiteurs des lieux passant de 4 millions en 2022 à plus de 13 millions en 2024.

Lors de ce conclave, une nouvelle version de l’application « Nusuk » a été lancée par le ministre saoudien pour s’affirmer, désormais, en tant qu’expérience intégrée incluant 100 services supplémentaires.

La 4e édition de la Conférence et l’Exposition du Hajj, réunit durant quatre jours des ambassadeurs, des universitaires, des représentants des entreprises locales et internationales offrant des services pour le Hajj, et rassemble 250 entités relevant des secteurs public, privé et à but non lucratif.

L’objectif principal de cette manifestation est d’améliorer la qualité des services offerts aux pèlerins et visiteurs des Lieux Saints de l’Islam, de partager les expériences et les connaissances en plus de promouvoir la compétitivité et la transparence parmi les entreprises spécialisées dans le domaine.

Au programme de la Conférence figurent 47 panels et 50 ateliers portant notamment sur l’amélioration des services du Hajj et les moyens d’encourager les projets novateurs en la matière.

S.L