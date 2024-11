Le sud de l’Espagne de nouveau frappés par des pluies torrentielles

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sud et l’est de l’Espagne sont de nouveau frappés par des pluies torrentielles mercredi, accentuant les inquiétudes des habitants après les inondations dévastatrices de fin octobre, qui ont causé 223 décès, principalement dans la région de Valence.

L’agence météorologique nationale Aemet a placé les provinces de Malaga et Tarragone en alerte rouge, prévoyant des cumuls de pluie entre 120 et 180 mm et des vagues atteignant quatre mètres sur le littoral valencien.

Selon les médias locaux, la situation demeure critique à Valence, où 17 personnes restent portées disparues, poussant les autorités à fermer écoles, routes et ports par mesure de sécurité.

Les autorités ont également demandé aux milliers de bénévoles mobilisés pour le déblaiement de s’abstenir de rejoindre les zones sinistrées jusqu’à nouvel ordre, face aux risques persistants d’inondations et de glissements de terrain.

En raison des intempéries, le match de la Coupe Billie Jean King de tennis féminin entre l’Espagne et la Pologne, initialement programmé mercredi, a été reporté à vendredi, a annoncé la Fédération Internationale de Tennis.