Inondations en Espagne: les habitants de Valence appelés à rester chez eux

Par LeSiteinfo avec MAP

Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a affirmé jeudi que « la priorité actuellement est de retrouver les victimes » des inondations meurtrières encore ensevelies sous les décombres « et les disparus », estimés à plusieurs dizaines par la presse locale.

Dans une déclaration à la presse lors de sa visite à Valence, capitale de la région durement dévastée par des terribles inondations qui ont fait au moins 95 morts dans le sud-est du pays, Sánchez a souligné avec force que l’épisode de mauvais temps à l’origine de ces inondations « continue », appelant tous les habitants des régions concernées à faire preuve de la plus extrême vigilance.

« Le plus important est que les citoyens soient conscients que (l’épisode de mauvais temps) n’est pas terminé », a-t-il dit, exhortant les habitants de la province de Valence et à celle de Castellón, située juste au nord, à « rester chez eux, à ne pas sortir » et à se conformer aux messages des services d’urgence.

Le chef de l’exécutif fait référence à l’annonce par l’Agence nationale de météorologie (Aemet) d’une « alerte rouge » (risque le plus élevé) pour la province de Castellón, située au nord de Valence.

De son côté, le roi Felipe VI a affirmé lors d’une allocution à l’ouverture d’une rencontre à Madrid que l’épisode météorologique à l’origine des terribles inondations « n’est pas encore terminé ».

Plus de 1.200 militaires sont déployés sur le terrain, principalement dans la région de Valence, aux côtés de pompiers, policiers et secouristes qui cherchent à localiser d’éventuels rescapés et s’efforcent de déblayer les zones sinistrées.

Selon les autorités, des milliers de personnes sont toujours privées d’électricité dans la région. De nombreuses routes restent par ailleurs coupées, alors que d’innombrables carcasses de voitures jonchent les routes, couvertes de boue et de débris.

Selon l’Aemet, plus de 300 litres d’eau par mètre carré (soit 30 cm) sont tombés dans la nuit de mardi à mercredi dans plusieurs villes de la région de Valence, avec un record de 491 litres (49,1 cm) enregistré dans le petit village de Chiva. Cela représente l’équivalent « d’une année de précipitations », a précisé l’agence.

Chaque automne, la région de Valence et la côte méditerranéenne espagnole sont régulièrement frappées par le phénomène de la « gota fría » (ou « goutte froide ») : une dépression isolée en haute altitude qui déclenche des pluies soudaines et extrêmement violentes, parfois pendant plusieurs jours.

SL.