NASA part à la recherche de vie sur Europe, un satellite naturel de Jupiter

Par LeSiteinfo avec MAP

Europa Clipper, un vaisseau spatial développé par la NASA, devra décoller ce lundi depuis le Kennedy Space Center, en Floride, à la recherche de vie sur Europe, l’un des très nombreux satellites naturels orbitant autour de Jupiter, et qui présente des signes prometteurs de vie.

Selon l’Administration américaine de l’aéronautique et de l’espace, Europe possède un océan d’eau liquide sous sa coquille glacée, que de nombreux scientifiques considèrent un des endroits les plus prometteurs de l’existence de vie dans l’ensemble du système solaire.

La mission, ayant coûté à la NASA quelque 5 milliards de dollars, et qui devrait durer près de six ans, compte explorer si ce satellite jovien, le quatrième plus grand des 95 orbitant Jupiter, possède les ingrédients et les conditions favorables à la vie.

Un peu plus grand que la lune, Europe est couvert d’une croûte glaciale lisse, que les scientifiques de la NASA croient enveloppant un “océan d’eau”. Ils expliquent que l’eau en dessous jaillit de temps à autre à la surface et se glace, formant justement cette croûte lisse.

Les mesures du champ magnétique d’Europe effectuées par la sonde spatiale Galileo il y a quelques décennies font état de l’existence très probable d’un océan deux fois plus grand que tous les océans de Terre, et par conséquent, la possibilité de l’existence d’une forme de vie dans cet océan.

La mission devrait, plus spécifiquement, examiner la présence de l’énergie et de molécules à base de carbone, autres ingrédients essentiels à la vie.

Europa Clipper devra prendre son envol à 16h06 GMT à bord d’une fusée Falcon Heavy de SpaceX, si tout se passe bien. Le vaisseau traversera 1,8 milliard de kilomètres dans un voyage de cinq ans avant d’entrer en orbite autour de Jupiter le 11 avril 2030. Il effectuera ensuite 49 survols d’Europe en quatre ans.

Selon Robert Pappalardo, chef du projet Europa Clipper, Europe “est certainement l’endroit le plus propice à la vie au-delà de la Terre dans notre système solaire”.

D’après ce scientifique, cité par la presse, ce satellite jovien est “le plus susceptible de réunir les ingrédients nécessaires à la vie en abondance et de disposer de suffisamment de temps pour que la vie s’y développe”.

En cas d’échec du lancement de ce lundi, NASA prévoit d’autres plans alternatifs de lancement mardi et mercredi. L’Administration américaine dispose d’une ouverture jusqu’au 6 novembre pour pouvoir mettre Europa Clipper en orbite autour de Jupiter en 2030.