Les Etats-Unis accordent 200 millions de dollars aux réfugiés rohingya

Les Etats-Unis ont annoncé, mardi, une nouvelle aide de près de 199 millions de dollars aux réfugiés rohingya et aux communautés qui les accueillent au Bangladesh et dans la région.

Cette aide comprend près de 70 millions de dollars par l’intermédiaire du Bureau de la population, des réfugiés et des migrations (PRM) du Département d’État et plus de 129 millions de dollars de l’agence américaine pour le développement international (USAID).

L’annonce a été faite par la sous-secrétaire d’État américaine à la sécurité civile, à la démocratie et aux droits de l’homme, Uzra Zeya, lors d’un panel organisé dans le cadre de la 79ème session de l’Assemblée Générale des Nations Unies.

Cette nouvelle assistance permettra de renforcer l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, selon la responsable américaine.

Les Etats-Unis ont fourni des aides de plus de 2,5 milliards de dollars depuis 2017 pour venir en aide aux communautés touchées par la crise au Myanmar, au Bangladesh et ailleurs dans la région.