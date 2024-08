Kaïs Saïed remanie son gouvernement à quelques semaines de la présidentielle

Le président tunisien, Kaïs Saïed, a procédé ce dimanche à un vaste remaniement ministériel touchant plusieurs portefeuilles clés, notamment ceux des affaires étrangères et de la défense. D’après l’agence Tunis Afrique Presse (TAP), Khaled Shili a été nommé ministre de la Défense, tandis que Mohamed Ali Nafti prend les rênes du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger.

Ce remaniement concerne également les ministères de la Santé, de l’Économie et de la Planification, des Affaires sociales, du Commerce et du Développement des exportations, de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, ainsi que de l’Éducation. Les portefeuilles de l’Enseignement supérieur, de la Jeunesse et des Sports, du Transport, du Tourisme, des Affaires religieuses et des Affaires culturelles ont aussi été réattribués.

Cette réorganisation survient après la nomination de Kamel Maddouri en tant que Chef du gouvernement, succédant à Ahmed Hachani, à quelques semaines des élections présidentielles prévues pour le 6 octobre prochain.