La France condamne l’attaque de colons israéliens contre des Palestiniens en Cisjordanie

Par LeSiteinfo avec MAP

La France « condamne avec la plus grande fermeté » l’attaque de colons israéliens menée jeudi à Jit, en Cisjordanie, dans laquelle plusieurs civils palestiniens ont été tués et blessés, a déclaré vendredi le ministère français des Affaires étrangères.

« La récurrence et la violence de ces attaques, qui ne font qu’augmenter, révèle le climat d’impunité dans lequel les actions de colons violents se déroulent », a déploré le Quai d’Orsay dans une déclaration de son porte-parole.

Dans cette déclaration, la France appelle Israël à « prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour protéger la population palestinienne et à poursuivre les auteurs de ces crimes odieux ».

Et d’ajouter que la France « a adopté des sanctions à l’encontre de colons israéliens qui se sont rendus coupables de violences contre des civils palestiniens en Cisjordanie » et « continuera de le faire et de mobiliser l’Union européenne en ce sens tant que ces actes ne cesseront pas ».