Panne informatique mondiale: le problème « identifié » et « en cours de traitement »

Par LeSiteinfo avec MAP

Le groupe technologique américain Microsoft a indiqué, vendredi, que la cause de la panne informatique qui a touché nombre d’entreprises et de services à travers le monde et perturbé le trafic aérien a été « identifiée ».

La cause « sous-jacente » à l’origine de la panne mondiale a été « corrigée », a souligné la compagnie sur X, ajoutant que l’impact résiduel affecte toujours certains services.

Selon les experts, la panne semble provenir en partie d’une mise à jour logicielle effectuée par la société CrowdStrike.

Le PDG de CrowdStrike a déclaré que le problème informatique provoquant une panne mondiale avait été identifié et qu’un correctif avait été déployé.

« Le problème a été identifié, isolé et un correctif a été déployé. Nous renvoyons les clients au portail de support pour les dernières mises à jour et nous continuerons à fournir des mises à jour complètes et continues sur notre site web », a-t-il dit.

« Nous recommandons également aux organisations de s’assurer qu’elles communiquent avec les représentants de CrowdStrike par les canaux officiels. Notre équipe est entièrement mobilisée pour assurer la sécurité et la stabilité des clients de CrowdStrike », a poursuivi le PDG.

De nombreux secteurs d’activités ont été perturbés à travers le monde ce vendredi, en raison de la panne informatique.

La panne a affecté les services de transport dans plusieurs pays, des entreprises ainsi que des réseaux de téléphonie.

L’action de Crowdstrike, mis en cause dans la panne informatique, a chuté de 20% dans les échanges précédant l’ouverture de Wall Street.