Joe Biden entame une visite d’État en France

Le Président des États-Unis, Joe Biden entame ce samedi une visite d’Etat en France après sa participation aux commémorations du 80ème anniversaire du Débarquement allié de Normandie (D-Day), événement clé de la Seconde Guerre mondiale ayant marqué le début de la libération de la France et le retrait progressif des forces d’occupation allemandes.

Cette visite d’Etat de M. Biden en France, la première depuis son arrivée à la Maison Blanche, sera marquée par un accueil protocolaire du couple présidentiel américain par le chef de l’Etat français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron à l’Arc de Triomphe, avec la traditionnelle descente des Champs-Elysées avec la Garde républicaine, un déjeuner à l’Élysée et un banquet le soir au palais présidentiel.

Pendant cette visite, les deux dirigeants vont aborder une série de dossiers liés, notamment, à la sécurité, avant la tenue du G7 en Italie, puis du sommet de l’Otan à Washington en juillet.

Les deux chefs de l’Etat doivent aussi faire des annonces sur la coopération dans la zone Asie-Pacifique, la transition énergétique et l’énergie nucléaire.

Ce déplacement du président américain en France a commencé mercredi avec les cérémonies de commémoration des 80 ans du débarquement, organisées en Normandie et en Bretagne, auxquelles ont participé de nombreux chefs d’Etat et de gouvernement et des vétérans de la guerre.

La visite de M. Biden s’achèvera dimanche dans l’Aisne où il déposera une gerbe de fleurs au cimetière américain du Bois Belleau, en hommage aux soldats tombés pendant la Première Guerre mondiale.

A rappeler que le président Macron s’était rendu en visite d’État aux États-Unis à l’invitation de Joe Biden fin novembre 2022. Il s’agissait de sa deuxième visite d’État, après celle effectuée en 2018.