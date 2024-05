France: grèves dans les aéroports parisiens et le transport ferroviaire

Par LeSiteinfo avec MAP

Une grève des agents de la Société nationale des chemins de fer (SNCF), qui réclament des primes à la hauteur de leur mobilisation à venir pendant les Jeux olympiques de Paris, perturbe fortement les transports en communs d’île de France, ce mardi.

Les agents des aéroports de la capitale sont également appelés à faire grève, mais sans grand impact sur le trafic aérien, d’après les médias.

Avec leur débrayage, les cheminots cherchent à mettre la pression sur leur direction, à la veille d’une réunion conclusive mercredi sur les primes allouées aux agents mobilisés durant les Jeux.

Les lignes du réseau express régional d’Île-de-France (RER) et le Transilien (Service régional de transport de voyageurs de la SNCF), en Île-de-France -trains de banlieue, RER conjointement avec la RATP, bus de nuit- sont fortement perturbées.

La SNCF propose aux salariés mobilisés pendant la période des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) une prime de 50 euros bruts par jour, en plus de 200 à 500 euros de prime supplémentaire en fonction de la période où ils posent leurs congés.

Les syndicats estiment insuffisante l’offre de la direction et réclament une prime de «100 euros nets par jour, repos compris, pendant les JO et JOP», ainsi qu’«une prime spécifique JOP pour tous les agents SNCF» de plus de 1.000 euros, ainsi qu’«une revalorisation générale des salaires de 400 euros par mois».

Côté aéroports parisiens, plusieurs syndicats ont déposé un préavis de grève pour ce mardi, mais le mouvement ne devrait pas perturber le trafic outre mesure, selon la presse.

“Tous les vols prévus pourront être assurés », a indiqué une porte-parole d’Aéroports de Paris (ADP), en précisant que «certains vols pourraient être affectés mais sans être annulés».

Les syndicats d’Aéroports de Paris (ADP) réclament «un plan d’embauche d’urgence» ainsi que «l’ouverture immédiate de négociations des grilles avec revalorisation».

Ils demandent également «une gratification homogène pour tous les agents ADP (volontaire ou non / opérationnel ou non) travaillant du 8 juillet au 15 septembre» pour les Jeux olympiques et paralympiques.

