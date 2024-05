Le réseau social TikTok porte plainte contre les États-Unis

Par LeSiteinfo avec MAP

Le réseau social TikTok a porté plainte contre l’administration américaine dans le but d’empêcher l’application d’un projet de loi adopté le mois dernier, qui vise à forcer la maison mère chinoise ByteDance à vendre l’application pour éviter son interdiction aux États-Unis.

La plainte, déposée mardi devant la Cour d’appel de Washington D.C., affirme que la loi, adoptée fin avril par le Congrès, viole la liberté d’expression, garantie par le premier amendement de la constitution US.

« Pour la première fois dans l’histoire, le Congrès a adopté une loi qui bannit une plate-forme d’expression, et elle seule, de façon permanente à l’échelle nationale, et qui interdit à chaque Américain de participer à une communauté en ligne unique comptant plus d’un milliard de personnes dans le monde », ont souligné les avocats de la société dans la plainte.

TikTok estime que les préoccupations en matière de sécurité nationale ne sont pas une raison suffisante pour restreindre la liberté d’expression et qu’il incombe au gouvernement fédéral de prouver que cette restriction est justifiée.





Le texte adopté par le Congrès oblige la société chinoise ByteDance à céder dans un délai de douze mois son application de partage de vidéos TikTok, faute de quoi la plateforme serait interdite.

Le gouvernement fédéral et des dizaines d’États ont déjà interdit l’utilisation de TikTok sur les appareils gouvernementaux.

L’application compte près de 170 millions d’utilisateurs aux Etats-Unis.