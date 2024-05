Corée: Plus de 7.000 véhicules rappelés pour pièces défectueuses

Par LeSiteinfo avec MAP

Hyundai Motor Co., Kia Corp., Jaguar Land Rover Korea et Volkswagen Group Korea s’apprêtent à rappeler un total de 7.783 véhicules de 11 modèles différents à cause de défauts de construction, a annoncé mercredi le ministère coréen du Territoire, de l’Infrastructure et du Transport.

Un dysfonctionnement possible au niveau du système de recirculation des gaz d’échappement, pouvant provoquer un arrêt soudain du moteur, a entraîné le rappel de 4.118 unités de cinq modèles Hyundai et 2.668 Kia, a précisé le ministère cité par l’agence Yonhap.

Un autre problème concerne un mauvais montage du dispositif d’éclairage arrière droit sur 329 véhicules de deux modèles Jaguar Land-Rover, dont le New Range Rover Sport P360, a ajouté la même source.

En outre, 623 Volkswagen Touareg 3 3.0 TDI doivent subir une remise à jour de leur logiciel en raison d’une anomalie dans l’application mobile du constructeur, susceptible d’affecter le mode de stationnement automatisé.