Meilleures plages au monde : domination totale de l’Espagne

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Espagne a conservé sa domination du classement mondial des plages Pavillon bleu pour les 30 dernières années consécutives en reconnaissance de la qualité environnementale de ses portes et plages.

Selon le classement mondial pour 2024, publié mardi par l’association pour l’éducation à l’environnement et à la consommation (Adeac), l’Espagne obtient au total 18 Pavillons bleus de plus que l’année précédente.

Ainsi, le pays compte cette année pas moins de 638 Pavillons bleus pour les plages (11 de plus qu’en 2023), 102 pour les ports de plaisance (5 de plus qu’en 2023) et 7 pour les bateaux de tourisme (2 de plus qu’en 2023).

Deuxième destination touristique mondiale derrière la France, le pays dispose du plus grand nombre de Pavillons bleus pour les plages, suivie de la Grèce et de la Turquie.





L’Espagne se distingue également dans l’aménagement durable de ses ports de plaisance puisqu’elle se hisse à la troisième place du classement dans cette catégorie derrière les Pays-Bas et la France.

Les Pavillons bleus sont des éco-labels attribués pour une durée d’un an à des municipalités qui mettent en oeuvre une politique exemplaire de tourisme durable à travers l’aménagement de leurs plages et ports de plaisance.