Chine-USA : le président Xi Jinping s’entretient avec Joe Biden

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président chinois, Xi Jinping, a tenu, mardi, un entretien téléphonique avec son homologue américain, Joe Biden, sur les relations sino-américaines et d’autres questions d’intérêt commun, a indiqué le ministère chinois des Affaires étrangères. Lors de cet échange, qualifié de « profond », M. Xi a noté que les relations entre les deux pays ont commencé à « se stabiliser » depuis le sommet tenu entre le chef d’État chinois et M. Biden en novembre 2023 à San Francisco.

Il a souligné que « la perception stratégique » demeure « fondamentale » dans les relations entre Beijing et Washington. « Deux grands pays comme la Chine et les Etats-Unis ne doivent pas rompre leurs relations, se tourner le dos ou encore s’engager dans le conflit et la confrontation », a-t-il dit, soulignant que les deux pays doivent coexister dans la paix et promouvoir une coopération gagnant-gagnant.

« Cette relation doit continuer à aller de l’avant d’une manière stable, saine et durable », a encore indiqué le président chinois. Il a, par ailleurs, mis l’accent sur la nécessité pour les deux pays de respecter certains principes devant guider leurs relations durant l’année 2024, citant en particulier le devoir d’éviter la confrontation et d’inscrire ces relations dans une trajectoire de stabilité.

M. Xi a, d’autre part, relevé que les deux parties doivent renforcer le dialogue, gérer leurs différends d’une manière prudente, faire avancer la coopération dans un esprit de bénéfice mutuel et mettre en place une coordination sur les affaires internationales d’une manière responsable.





Selon le communiqué du ministère chinois, les deux présidents ont également abordé la crise en Ukraine et la situation dans la péninsule coréenne ainsi que d’autres questions. « Les deux présidents ont estimé que leurs entretiens ont été francs et constructifs », a dit le ministère, ajoutant que les deux parties ont convenu de maintenir la communication et le dialogue sur de nombreux dossiers diplomatique, économique et financier.