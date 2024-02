Tunisie: un terroriste armé arrêté à la frontière avec l’Algérie

Par LeSiteinfo avec MAP

Les autorités tunisiennes ont annoncé lundi l’arrestation d’un terroriste classé « dangereux » en possession d’armes et d’une ceinture explosive dans la région de Kasserine à la frontière avec l’Algérie.

Dans un communiqué, le ministère de l’Intérieur tunisien précise que le mis en cause a été arrêté en possession d’armes de guerre et d’une ceinture d’explosifs suite à une opération menée par les unités de lutte contre le terrorisme, en coordination avec l’unité spécialisée de la Garde nationale et les forces spéciales de l’armée.

Ces unités ont arrêté l’élément terroriste suite à une embuscade alors qu’il circulait à moto dans l’un des chemins menant aux fiefs des éléments terroristes dans les monts de Kasserine, précise la même source.

Fin décembre dernier, trois terroristes ont été abattus dans les monts de Kasserine à la frontière avec l’Algérie, à l’issue d’une opération sécuritaire menée conjointement par les forces spéciales de la garde et de l’armée tunisiennes appuyées par des unités de l’armée de l’air.

La menace terroriste a considérablement baissé en Tunisie depuis les attentats sanglants de 2015 et la grande offensive contre la ville de Ben Guerdane, en mars 2016, à la faveur du démantèlement de dizaines de cellules dormantes et des opérations préventives dans les milieux extrémistes.

L’activité des groupes armés est actuellement confinée dans les zones montagneuses proches de la frontière algérienne, où des incidents sont signalés par moment.

S.L.