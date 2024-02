25.000 objets archéologiques datant des débuts de l’ère islamique découverts en Arabie Saoudite

Par LeSiteinfo avec MAP

Près de 25.000 objets archéologiques datant des débuts de l’ère islamique ont été découverts dans quatre sites historiques en Arabie Saoudite, dont les plus anciens remontent aux premier et deuxième siècles de l’Hégire (VIIe et VIIIe siècles).

Parmi les découvertes archéologiques figurent notamment des objets provenant de la mosquée du Khalifa Othman Ibn Affan et du site archéologique d’Al-Choun, qui font partie du projet d’antiquités supervisé par le programme historique de Jeddah.

Les études et fouilles archéologiques, qui ont débuté en novembre 2022, ont permis de découvrir 11.405 céramiques , 11.360 ossements d’animaux ainsi que 1.730 coquillages.

En outre, 685 matériaux de construction et 191 matériaux en verre ont été aussi trouvés ainsi que 72 pièces de matériaux métalliques, constituant ainsi une valeur importante pour les découvertes archéologiques nationales.

Dans les cimetières historiques de Jeddah, un certain nombre de pierres tombales de granit et de marbre, sur lesquelles étaient gravés certains écrits, ont été retrouvées.

Les experts estiment que certaines d’entre elles remontent aux IIe et IIIe siècles de l’Hégire (VIIIe et IXe siècles). Ces artéfacts archéologiques font toujours l’objet d’études et de recherches pour déterminer de manière plus précise leur classification.

