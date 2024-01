Séisme au Japon: le bilan s’alourdit à 30 morts

Par LeSiteinfo avec MAP

Au moins 30 personnes ont été tuées suite aux puissants séismes qui ont secoué, lundi, la péninsule de Noto dans le centre du Japon, selon un bilan provisoire fourni par les autorités.

Citant les autorités locales, la chaîne publique japonaise NHK a fait état de 30 morts dans la préfecture d’Ishikawa, dont fait partie la péninsule de Noto, en plus de plusieurs blessés dans les préfectures d’Ishikawa, Niigata, Fukui, Toyama et Gifu.

Le Japon a été secoué par 155 séismes entre lundi et mardi matin, le plus puissant atteignant 7,6, ce qui a provoqué d’importants dégâts structurels et des incendies dans la ville de Wajima (préfecture d’Ishikawa).

Le séisme, qui s’est produit lundi à 16H10 (heure locale) était centré à environ 30 kilomètres à l’est-nord-est de Wajima avec une profondeur de 16 kilomètres. Le tremblement de terre, d’une intensité de 7 (niveau maximal) sur l’échelle sismique japonaise de Shindo a été ressenti à Tokyo et dans toute la région de Kanto.

Les alertes au tsunami couvrant de vastes zones le long de la mer du Japon ont été toutefois levées mardi matin, après que la plus haute vague d’environ 1,2 mètre ait atteint le port de Wajima lundi soir.

Le Japon est situé dans une région très sismique en raison de sa position sur la ceinture de feu du Pacifique. Le pays est régulièrement touché par des tremblements de terre et a des normes strictes de construction pour que ses bâtiments soient capables de résister à de fortes secousses.

En 2011, un puissant séisme sous-marin de magnitude 9 au large du nord-est du pays avait engendré un tsunami dévastateur, faisant plus de 18.500 morts et disparus.