Une nouvelle fonctionnalité débarque sur ChatGPT

Par LeSiteinfo avec MAP

La compagnie américaine spécialisée dans l’intelligence artificielle générative OpenAI, à l’origine de ChatGPT, a annoncé, lundi dans un post sur X (Twitter anciennement), la mise à disposition pour tous les utilisateurs d’une nouvelle fonctionnalité permettant une interaction vocale avec le robot conversationnel.

Une nouvelle fonctionnalité de commande vocale permet d’interagir avec ChatGPT directement à la voix, mais aussi d’obtenir une réponse audio de la part du Chatbot. Auparavant limitée uniquement aux membres premium, « ChatGPT avec voix est désormais disponible pour tous les utilisateurs gratuitement », a précisé Open AI dans une publication sur X.

Après Siri d’Apple et Alexa d’Amazon, ChatGPT a emboîté le pas en annonçant sa fonctionnalité vocale. Cette avancée a pour but d’aider les spécialistes du marketing à créer du contenu interactif et à optimiser la recherche vocale.

Elle offre aussi la possibilité d’utiliser la saisie vocale pour poser des questions à l’agent conversationnel, de la même manière qu’à l’écrit, afin que celui-ci formule sa réponse à l’oral. En outre, cette fonctionnalité donne la possibilité de choisir entre plusieurs timbres de voix proposées et de modifier la langue en accédant à l’onglet « Speech », situé dans les paramètres de l’application. Toutefois, ChatGPT est capable, par défaut, d’identifier la langue maternelle de l’utilisateur.

L’annonce de cette nouvelle option gratuite est intervenue quelques heures avant qu’OpenAI n’annonce le retour surprise de son PDG et fondateur Sam Altman, moins d’une semaine après avoir quitté l’entreprise.

SL.