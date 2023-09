Michael Gambon, star de Harry Potter, tire sa révérence

Par LeSiteinfo avec MAP

L’acteur Michael Gambon, connu pour avoir incarné le professeur Albus Dumbledore dans six des huit films de la saga Harry Potter, est décédé à l’hôpital à l’âge de 82 ans, a annoncé jeudi sa famille.

« Époux et père bien-aimé, Michael est mort paisiblement à l’hôpital, avec sa femme Anne et son fils Fergus à son chevet, à la suite d’une pneumonie », indique un communiqué de la famille.

« Nous vous demandons de respecter notre intimité en ce moment douloureux et nous vous remercions pour vos messages de soutien et d’amour », ajoute la même source.

Surnommé « The Great Gambon » par Ralph Richardson et admiré par des générations de comédiens, il excellait dans les pièces de Pinter, Beckett et Ayckbourn.

C’est d’ailleurs une pièce de ce dernier, A View from the Bridge d’Arthur Miller, qui a valu à Gambon un Olivier Award en 1987 pour son interprétation d’Eddie Carbone, un docker de Brooklyn en proie à des conflits.

Il a commencé sa carrière comme l’un des premiers membres du Royal National Theatre de Londres et a joué dans de nombreuses pièces de Shakespeare. Il a été fait chevalier pour services rendus à l’industrie du spectacle en 1998.