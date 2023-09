Inondations en Libye: plusieurs responsables sous les verrous

Par LeSiteinfo avec MAP

La justice libyenne a ordonné lundi l’arrestation de plusieurs responsables à la suite des inondations meurtrières ayant dévasté il y a deux semaines la ville Derna dans l’est de la Libye, faisant des milliers de morts et de disparus et causant d’énormes dégâts matériels.

Dans un communiqué, le bureau du Procureur général de Libye souligne avoir ordonné le placement en détention provisoire de huit responsables dans le cadre d’une enquête sur l’effondrement des deux barrages ayant entraîné les inondations qui ont frappé Derna le 10 septembre courant.

D’après la même source, une commission d’enquête a entamé ses investigations sur les circonstances de l’effondrement des deux ouvrages ainsi que sur la pertinence des mesures de prévention des risques mises en place par les autorités locales.

Les responsables impliqués sont poursuivis notamment pour « mauvaise gestion administrative et financière » et leur « négligence en matière de prévention des désastres » qui ont « contribué » au lourd bilan de dégâts matériels et de pertes humaines, provoqué par les intempéries, fait remarquer le communiqué.

Parmi les personnes mises en cause, figurent des responsables au sein du département libyen des ressources hydrauliques et le maire de la ville de Derna, précise la même source.

Des milliers de personnes sont mortes ou portées disparues dans les inondations provoquées par le passage de la tempête méditerranéenne « Daniel » dans l’est de la Libye, alors que les efforts des équipes de secours se poursuivent pour repêcher les corps de victimes.

Située au nord-est de la Libye au bord de la Méditerranée, Derna est divisée en deux parties par l’oued Derna, dont le niveau a augmenté considérablement à cause de la tempête Daniel, ce qui a conduit à l’effondrement des deux barrages de la ville et provoqué des inondations meurtrières.

S.L.