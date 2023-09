Plus de 100 sites historiques seront rénovés à la Mecque et à Médine

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministère saoudien du Hajj a annoncé, lundi, la rénovation de plus de 100 sites historiques à la Mecque et à Médine, dans le cadre d’un programme visant la promotion des espaces culturels des Lieux saints de l’Islam.

Le ministère travaillera, en coordination avec d’autres partenaires, pour rénover ces sites historiques selon des normes modernes et de haute qualité, a affirmé le ministre du Hajj Tawfiq Al Rabiah.

Le même responsable a assuré que l’opération « Doyof Al-Rahman » veille à développer une expérience riche et unique pour les visiteurs de la Mecque et de Médine. Par la même occasion, il a été procédé au lancement d’une plateforme électronique de réservation des billets au profit des personnes intéressées par la visite des sites historiques et culturels de la Mecque, dont la grotte de Hira et le reste des sites concernés par la rénovation.

S.L.