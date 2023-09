Violation de vie privée : Google s’acquitte d’une lourde amende

Par LeSiteinfo avec MAP

L’entreprise américaine Google paiera 93 millions de dollars dans le cadre d’un accord conclu avec le bureau du procureur général de la Californie afin de clore une affaire dans laquelle le géant technologique est accusé d’avoir trompé les utilisateurs sur la manière dont il utilisait leurs données de localisation, a annoncé jeudi l’Etat de l’ouest des États-Unis.

En plus du versement de 93 millions de dollars, la filiale d’Alphabet a accepté de montrer aux utilisateurs des informations supplémentaires sur l’activation des paramètres de compte liés à la localisation et plus de transparence sur le suivi de la localisation.

Dans la plainte déposée, le procureur général de Californie, Rob Bonta, souligne que Google avait induit les utilisateurs en erreur sur la manière dont il collectait, stockait et utilisait les données de localisation.

José Castañeda, porte-parole de Google, a déclaré dans un communiqué que « conformément aux améliorations que nous avons apportées ces dernières années, nous avons réglé cette question, qui était basée sur des politiques de produits obsolètes que nous avons modifiées il y a des années ».

L’arrangement avec la Californie intervient après que Google ait payé en novembre 391,5 millions de dollars à 40 autres États pour des affaires similaires.

La plainte californienne estime que Google avait faussement affirmé aux utilisateurs que s’ils désactivaient le paramètre « Historique de localisation », l’entreprise ne stockerait pas leurs données.

Mais la plainte affirme que même après la désactivation de ce paramètre, Google a continué à collecter et à stocker les données de localisation des utilisateurs via des applications tierces.

Selon le document judiciaire, Google a trompé les utilisateurs sur leur capacité à se désinscrire des publicités géo-ciblées, qui se basent sur les données de localisation.