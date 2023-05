Présidentielle en Turquie: vers un second tour

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président sortant, Recep Tayyip Erdogan, et son principal adversaire, Kemal Kiliçdaroglu, n’ont pas réussi à obtenir une majorité claire lors du premier tour des élections présidentielles qui se sont déroulées dimanche en Turquie, et devront s’affronter lors d’un second tour prévu le 28 mai, selon la chaîne de télévision turque TRT.

Erdogan (Alliance républicaine) a remporté 49,34 des voix contre 45% pour son rival Kiliçdaroglu (Alliance de la nation), indique lundi la TRT, notant que le troisième candidat, Sinan Oğan (ATA Alliance) est crédité de 5,23%.

Le quatrième candidat, Muharrem İnce, qui s’est retiré de la course, a obtenu 0,43% des voix, d’après la même source.

Selon les premiers chiffres, le taux de participation au scrutin présidentiel s’est élevé à 88,83%, tandis que celui de dépouillement a atteint 98,31%.

En ce qui concerne les résultats des élections législatives, l’Alliance républicaine a obtenu 49,31% des votes, tandis que l’Alliance de la Nation, qui regroupe six partis d’opposition, a eu 35,21% des voix.

Par ailleurs, Erdogan a appelé ses concitoyens à « rester vigilants jusqu’à la fin du décompte des voix aux élections présidentielles », alors que son principal rival M. Kiliçdaroglu s’est félicité d’un taux de participation élevé.

Les bureaux de vote ont fermé à 17h00 locales (GMT +3) dimanche. Plus de 64 millions d’électeurs étaient appelés aux urnes lors de ce double scrutin présidentiel et législatif.

Le processus de vote pour les Turcs à l’étranger s’est déroulé, quant à lui, du 27 avril au 9 mai.

S.L.