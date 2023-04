Turquie : le président Erdogan victime d’un malaise en plein direct (VIDEO)

Ce mardi 25 avril 2023, le président turc Recep Tayyip Erdogan a interrompu une interview télévisée en direct en raison d’un malaise.

Le président sortant avait commencé son passage à la télévision après un retard de plus de 90 minutes, puis l’a interrompu au bout de dix minutes. Il est revenu 15 minutes plus tard et s’est excusé : « Hier et avant-hier, j’ai eu beaucoup de travail préélectoral. J’ai attrapé une grippe intestinale. J’ai presque pensé à annuler notre programme. Mais nous avons promis et nous sommes venus », a indiqué le Président Erdogan.

Par recommandation de son médecin, le chef d’État turc a annulé tous les événements publics planifiés pour ce 26 avril 2023.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı canlı yayın programında apar topar yayına ara verildi. pic.twitter.com/vE8KUHoU6v — DarkWeb Haber (@Darkwebhaber) April 25, 2023