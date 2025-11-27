Maroc

Madrid accueillera la XIIIᵉ Réunion de Haut Niveau Maroc-Espagne

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)27 novembre 2025 - 20:59
Par LeSiteinfo avec MAP

Dans le sillage des excellentes relations bilatérales liant le Royaume du Maroc et le Royaume d’Espagne, les gouvernements des deux pays ont décidé de tenir la XIIIème Réunion de Haut Niveau le 4 décembre prochain à Madrid.

Cette réunion sera précédée du Forum économique Maroc-Espagne, dont les travaux se tiendront le 3 décembre dans la capitale espagnole, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.



nouveau Renault Austral E-Tech 200 ch : le SUV gagne en confort et en efficience
Lire l'article








Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)27 novembre 2025 - 20:59



Bouton retour en haut de la page