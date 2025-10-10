Une première au Maroc : une assurance pour les conducteurs de trottinettes électriques

Fidèle à son engagement d’accompagner l’évolution des mobilités urbaines et de renforcer la sécurité des usagers, AtlantaSanad annonce le lancement de la première offre d’assurance dédiée aux conducteurs de trottinettes électriques au Maroc.

Avec l’essor de la mobilité douce et la présence croissante des trottinettes électriques dans les grandes villes marocaines, cette couverture a pour objectif de protéger à la fois les conducteurs et les tiers. Elle s’inscrit dans une dynamique visant à sécuriser les déplacements quotidiens tout en favorisant l’adoption de solutions de transport respectueuses de l’environnement.

Cette offre couvre les dommages matériels et corporels causés à autrui et propose en complément une protection du conducteur incluant la prise en charge des frais médicaux, chirurgicaux et d’hospitalisation, ainsi que le versement d’un capital en cas de décès ou d’invalidité permanente totale ou partielle à la suite d’un accident.

Destinée aux personnes utilisant une trottinette ou une draisienne électrique ne dépassant pas 25 km/h. Cette offre est proposée en plusieurs formules, allant de la Responsabilité Civile de base à des options plus complètes intégrant la garantie Défense et Recours ainsi que la Protection du Conducteur, pour répondre aux différents besoins des usagers.

À travers cette initiative, AtlantaSanad confirme son ambition de renforcer la sécurité des utilisateurs de nouveaux moyens de déplacement et de promouvoir une mobilité plus durable, en phase avec les évolutions sociétales et environnementales.

A propos de AtlantaSanad Assurance

AtlantaSanad Assurance est une Compagnie marocaine d’assurance généraliste issue de la fusion, en 2020, des deux Compagnies historiques, du Groupe Holmarcom, Atlanta et Sanad.

Avec plus d’un siècle d’expertise et plus de 600 collaborateurs qualifiés, elle poursuit avec détermination et ambition le déploiement de sa feuille de route stratégique, plaçant l’innovation, la digitalisation et l’expérience client au cœur de sa vision.

La Compagnie se distingue avec une offre de produits d’assurance, Vie et Non-Vie, large et variée, distribués dans les 12 régions du pays à travers un réseau de plus de 360 agents exclusifs et 300 partenaires de courtage.

En matière de bancassurance, forte d’un partenariat historique avec CIH Bank, AtlantaSanad est depuis janvier 2025 le partenaire exclusif de Crédit du Maroc. En collaboration avec la CNRA, la compagnie commercialise par ailleurs une gamme d’assurances inclusives à travers le large réseau de Barid Cash.

AtlantaSanad Assurance poursuit le déploiement de sa stratégie de développement notamment à travers des offres innovantes, des services digitalisés et une empreinte géographique de plus en plus renforcée.

En tant qu’acteur engagé, AtlantaSanad place la Responsabilité Sociétale et Environnementale au cœur de sa stratégie d’entreprise, avec une démarche structurée et ambitieuse qui repose sur des piliers clés tels que l’éducation, la santé, l’inclusion sociale et la protection de l’environnement.

À propos du Groupe Holmarcom

Groupe privé marocain avec une histoire de près de 60 ans, Holmarcom occupe un rang privilégié parmi les grands acteurs de la scène économique marocaine. Il opère à travers quatre principaux pôles d’activité : Finance, Agro-Industrie, Logistique et Immobilier.

Porté par un projet d’entreprise structurant et des ressources humaines mobilisées autour d’une vision commune, le Groupe est engagé dans une stratégie de développement entreprenante et une dynamique d’innovation, visant une croissance soutenue et pérenne.

Fort de ses racines et de ses valeurs, Holmarcom poursuit sa politique d’investissement dans de grands secteurs stratégiques pour l’essor durable du Maroc et s’ouvre à de nouveaux challenges dans le reste du continent africain. Il est aujourd’hui présent au Sénégal, au Bénin et en Côte d‘Ivoire.

A propos de Holmarcom Finance Company

Accompagnant le développement des services financiers au Maroc depuis plus de 50 ans, Holmarcom déploie aujourd’hui une présence importante dans ce secteur par le biais de Holmarcom Finance Company qui a construit un pôle financier intégré avec une vocation panafricaine. Le Groupe intervient dans le marché de l’assurance, au Maroc, via sa compagnie historique, AtlantaSanad Assurance, et dans le marché bancaire, via Crédit du Maroc. Le Groupe est également présent en Côte d’Ivoire depuis 2017 (Atlanta Assurances). Il a par ailleurs lancé au Maroc, en février 2022, une compagnie dédiée à l’assurance participative (Takafulia Assurances). Pour plus d’information : www.holmarcom.ma