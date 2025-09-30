Jazz à Rabat : une 27ᵉ édition couronnée de succès

Trois soirées à guichet fermé, un nouveau site emblématique et des rencontres musicales inédites entre artistes marocains et européens : la 27ᵉ édition de Jazz à Rabat s’est clôturée avec succès, confirmant la place du festival comme rendez-vous incontournable du dialogue interculturel par la musique.

Après plusieurs éditions au Chellah, le festival s’est réinventé cette année en investissant l’amphithéâtre du Parc Hassan II, un écrin verdoyant en plein cœur de la capitale. Dans cette atmosphère unique, jazz européen et musiques marocaines se sont rencontrés, offrant trois soirées exceptionnelles qui ont conquis le public venu nombreux.

« Jazz à Rabat est bien plus qu’un rendez-vous musical. C’est un espace de création et de dialogue, où artistes et publics se rencontrent, échangent et s’enrichissent mutuellement. Cette édition, par son nouveau cadre et ses résidences inédites, illustre la force du partenariat entre le Maroc et l’Union européenne », déclare Monsieur Dimiter Tzantchev, Ambassadeur de l’Union européenne au Maroc.

Du 25 au 27 septembre, la programmation a mis à l’honneur des créations originales, marquées par une forte présence féminine : l’ouverture avec le Tania Giannouli Trio et le percussionniste marocain Abdelfettah Houssaini, suivis du Céline Bonacina Quartet avec Hamza Bennani Smires et Driss Nigra ; une deuxième soirée vibrante où Alba Careta Group a partagé la scène avec Jazz’in Trio, avant la rencontre de Sara Bolyki & Petra Várallyay avec le Tchubi Sextet ; et une clôture marquée par le trio belge A.M.E. et Mehdi Qamoum, puis par la fusion de Lina Nyberg et son quartet avec BabL’bluz.

Au-delà de la scène, Jazz à Rabat a investi la ville avec un spectacle de rue et des ateliers participatifs : initiation aux percussions à Rabat avec Stéphane Galland et atelier de création collective à Casablanca réunissant Tchubi, Axel Camil et Adil Hanin.

Initiative de l’Union européenne au Maroc, Jazz à Rabat est organisé en partenariat avec le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et la Wilaya de Rabat-Salé-Kénitra.