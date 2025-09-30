L’AMSM lance la tournée INFITAH à Fès et Oujda

L’Association Marocaine des Salles de Marchés (AMSM) poursuit sa tournée régionale dans le cadre du programme INFITAH, une initiative nationale lancée en 2021, sous l’impulsion de Bank Al-Maghrib, et dédiée à la sensibilisation des TPME marocaines aux enjeux de la flexibilisation du dirham et à la gestion du risque de change.

Porté par la volonté de renforcer la résilience et la compétitivité des entreprises marocaines, ce programme s’articule autour d’un triptyque clair : Comprendre, anticiper, agir sur le risque de change. Depuis son lancement, la caravane INFITAH a déjà marqué plusieurs étapes à travers le Royaume et s’apprête à clôturer son parcours par deux rencontres : Fès, le 7 octobre 2025 et Oujda, le 14 octobre 2025.

« Ces rencontres constituent une opportunité pour les entreprises importatrices et exportatrices de mesurer l’importance d’une gestion rigoureuse de leurs opérations de change dans le cadre d’un régime en constante évolution, et de découvrir les outils disponibles pour anticiper et maîtriser leur exposition aux fluctuations internationales », a déclaré M. Mohamed Filali, président de l’AMSM.

« Ce programme vise également à nourrir un dialogue constructif autour des cadres réglementaire et opérationnel mis en place par les autorités, afin d’accompagner au mieux les opérateurs économiques », a-t-il ajouté.

Chaque étape prendra la forme de panels interactifs, avec la participation de Bank Al-Maghrib, l’Office des Changes ainsi que des professionnels du marché.

À travers cette initiative, l’AMSM réaffirme sa mission de proximité et de conseil, mais aussi son rôle de catalyseur dans la diffusion d’une culture financière adaptée aux besoins des entreprises marocaines.

À propos de l’Association Marocaine des Salles de Marchés (AMSM)

Créée en 2018, l’AMSM est une association professionnelle indépendante et à but non lucratif, regroupant les principaux opérateurs du marché des capitaux au Maroc. Elle fédère 12 institutions membres et près de 200 professionnels issus des métiers de la finance de marchés : trading, vente et structuration.

L’Association œuvre activement au développement du marché des capitaux marocain, à la promotion des meilleures pratiques professionnelles et à la formation continue des acteurs du secteur. Elle contribue également au renforcement des synergies entre opérateurs locaux et internationaux et accompagne les grandes transformations structurelles du marché.