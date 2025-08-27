Enseignement supérieur : les syndicats annoncent plusieurs grèves et protestations

Le Bureau national du Syndicat national des fonctionnaires de l’enseignement supérieur et des résidences universitaires, affilié à la Confédération démocratique du travail, a annoncé la mise en place d’un programme « de lutte » en vue de la prochaine rentrée universitaire.

Dans un communiqué dont Le Site Info détient une copie, le bureau syndical a indiqué son intention de lancer une grève nationale de 48 heures les 2 et 3 septembre 2025, suivie d’une autre grève nationale de 72 heures les 9, 10 et 11 septembre 2025, accompagnée d’un rassemblement de protestation devant le siège du ministère de l’Enseignement supérieur le 10 septembre prochain.

Le Bureau national prévoit également une grève nationale de 72 heures les 17, 18 et 19 septembre 2025, ainsi qu’une autre grève de 72 heures les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2025, avec un rassemblement devant le siège du ministère de l’Économie et des Finances le 1er octobre prochain.

La même source a justifié cette escalade par le refus persistant du dialogue et la tentative d’imposer des négociations collectives avec des syndicats aux orientations propres, ainsi que par le retard continu dans la mise en place du statut de base des fonctionnaires de l’enseignement supérieur, sur lequel un consensus avait été trouvé. Parallèlement, le ministère accélère l’adoption du projet de loi sur l’enseignement supérieur sans aucune consultation des syndicats, malgré des lacunes flagrantes dans le texte. S’y ajoute le manque criant de personnel dans le secteur, contraignant les universités, sur instruction du ministère, à recourir aux étudiants et aux employés des sociétés sous-traitantes pour des tâches administratives, en violation de la loi, afin de contourner les grèves des fonctionnaires de l’enseignement supérieur.