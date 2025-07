Fête du Trône: le Roi met en avant l’essor économique du Maroc émergent

Par LeSiteinfo avec MAP

Terre d’investissement s’il en est, le Maroc émergent est singulier par la multiplicité et la diversité des partenaires dont il est un associé responsable et fiable, a souligné le Roi Mohammed VI, affirmant qu’à la faveur des accords de libre-échange, l’économie nationale est liée à plus de trois milliards de consommateurs à travers le monde.

Dans Son discours adressé à la Nation à l’occasion de la Glorieuse fête du Trône, le Souverain a indiqué que depuis Son accession au Trône, Il a œuvré à la construction d’un Maroc avancé, uni et solidaire, aussi bien à travers la promotion du développement économique et humain global que par la ferme volonté de conforter la place du Royaume dans le concert des nations émergentes.

Loin d’être le fruit du hasard, les réalisations accomplies par le Royaume procèdent plutôt d’une vision à long terme et reflètent la pertinence des choix majeurs opérés en matière de développement, a soutenu Sa Majesté le Roi, ajoutant qu’elles ont également été favorisées par le climat de sécurité et de stabilité politique et institutionnelle dont jouit le Maroc.

« Partant de cette base solide, et en accord avec le Nouveau Modèle de Développement, Nous nous sommes attaché à consolider les attributs de cet essor socio-économique et à bâtir une économie compétitive, plus diversifiée et plus ouverte, dans un cadre macro-économique sain et stable », a poursuivi le Roi.

À cet égard, le Souverain a indiqué qu’en dépit de la succession d’années de sécheresse et de l’exacerbation des crises internationales, l’économie nationale a maintenu un taux de croissance conséquent et régulier, au cours des dernières années.

Par ailleurs, a précisé le Roi, le Maroc connaît un renouveau industriel sans précédent, les exportations industrielles, notamment celles liées aux métiers mondiaux, ayant plus que doublé depuis 2014.

« Grâce aux orientations stratégiques que le Maroc s’est tracées, les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, des énergies renouvelables, des industries agroalimentaires et du tourisme constituent désormais un levier essentiel de notre économie émergente, tant en termes d’investissements qu’en matière de création d’emplois », a dit le Souverain.

Le Roi a, en outre, ajouté que le Maroc dispose également aujourd’hui d’infrastructures modernes, robustes et aux standards mondiaux.

« En consolidation de ces infrastructures, Nous avons récemment lancé les travaux d’extension de la Ligne Grande Vitesse reliant Kénitra à Marrakech, ainsi qu’une série de projets d’envergure dans les domaines de la sécurité hydrique et alimentaire de notre pays et de sa souveraineté énergétique », a souligné le Souverain.

S.L.