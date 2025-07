Math&Maroc Competition : une 3e édition marquée par des performances d’exception

Du 25 au 29 juillet 2025, l’association Math&Maroc a organisé la 3ème édition de Math&Maroc Competition (MMC 2025), accueillie par l’UM6P College of Computing et en partenariat avec Adria Business & Technology.

MMC est une compétition annuelle de mathématiques qui réunit, pendant 5 jours, les 220 meilleurs étudiants marocains du supérieur en mathématiques, et organisée par 30 membres de Math&Maroc issus des meilleures universités (Polytechnique, Centrale, MIT, EPFL…).

En plus de la partie purement compétitive, l’association a eu l’honneur d’inviter des conférenciers de renommée internationale: Pr. Omar Mouchtaki (NYU New York University), Pr. Mohammed Abouzaid (Stanford University) et Pr. Nader Masmoudi (NYU Abdu Dhabi, premier arabe et africain médaillé d’or aux olympiades internationales en 1992).

Les participants ont aussi assisté à un panel de leaders avec M. Jalal Charaf (Président de l’association des CentralienSupelec du Maroc, CDO UM6P et DG Centrale Casa) et M. Rida Ahrim (Consultant OCP Solutions). Les cérémonies d’ouverture et de clôture, animées par Mohammed Ali Benchekroun et Ziad Oumzil, ont vu l’intervention de M. Hicham El Habti (Président de l’UM6P), Pr. Rachid Guerraoui (EPFL, UM6P) et Pr. Omar Saadi (UM6P).

Les grands gagnants de cette édition sont: Akram Zine (Lycée Louis-le-Grand) et Ayman M’khantar (Lycée Al-Zahrawi) en 1ère place ex-aequo, Bakr Daif (Lycée Mohammed VI d’Excellence Benguerir) en 2ème place et Ayman Riad Solh (Massachusetts Institute of Technology) en 3ème place.

En parallèle, les meilleurs participants de l’édition précédente ont été envoyés par Math&Maroc pour participer à l’IMC (International Mathematics Competition for University Students), qui a lieu en Bulgarie du 28 juillet au 3 août 2025. L’équipe est constituée de Abdelkayoum Kaddouri (Polytechnique Paris), Aymen Elouadrhiri (Polytechnique Paris), Mohammed Benomar El Mdeghri (Ecole Mohammadia) et Mohammed Amine Moutahid (Lycée Mohammed VI d’Excellence de Benguerir), accompagnés par le Team Leader et membre de l’association Issam Tauil (Polytechnique Paris, Université Côte d’Azure).

A propos de Math&Maroc :

Math&Maroc est une association à but non lucratif fondée en 2016 par des étudiants marocains des grandes écoles d’ingénieurs animés par la volonté de redonner à la collectivité. Aujourd’hui, nos membres répartis sur 4 continents comptent des étudiants, chercheurs et professionnels issus des meilleures universités européennes (Polytechnique, Centrale, EPFL…), américaines (MIT, Cornell, Columbia…) et marocaines (UM6P, EMI…).

Notre mission consiste à promouvoir les mathématiques et les sciences au Maroc, et à inspirer et guider la jeunesse vers l’excellence, contribuant ainsi au développement de notre pays. Nos actions incluent la préparation aux olympiades de mathématiques, l’aide à l’orientation, l’organisation de conférences, de compétitions nationales en mathématiques pour lycéens et étudiants, de summer camps scientifiques, etc.