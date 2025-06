Souad Saber réagit aux rumeurs sur son état de santé

Plusieurs rumeurs ont circulé récemment selon lesquelles Souad Saber traverserait actuellement une période particulièrement difficile et recevrait des séances de chimiothérapie, ce qui a suscité l’inquiétude de ses fans.

Contactée par Ralia, l’actrice marocaine a balayé ces rumeurs d’un revers de main, assurant qu’elle se porte bien et que son état de santé est stable.

«Me voilà en train de vous parler. Dieu merci je vais bien. Il faut toujours être reconnaissant envers Dieu. Aujourd’hui, même les jeunes sont malades, alors qu’est-ce qu’il reste pour ceux qui ont 70 ans et plus et qui ne tombent pas malades ? La première chose, c’est que tes genoux te lâchent, tu n’arrives plus à marcher, et tout ça t’empêche de sortir», a confié Souad Saber.

L’artiste a également précisé qu’elle n’aime pas se plaindre et qu’elle ne souhaite pas partager ce genre de choses, liées à son état de santé, avec le public.

H.M.