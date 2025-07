L’ambassadeur américain à Rabat s’exprime sur les relations Maroc-USA

Par LeSiteinfo avec MAP

Les relations stratégiques entre le Maroc et les Etats Unis se démarquent par leur solidité et sont appelées à se raffermir dans des domaines à forte valeur ajoutée, a souligné l’ancien ambassadeur américain à Rabat, Dwight Bush.

Dans une interview à MAP-Washington à l’occasion du 26e anniversaire de l’accession du Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres, Bush a relevé que ces relations de longue date s’appuient sur un partenariat diversifié et mutuellement bénéfique, rappelant que ces rapports séculaires remontent à 1777, l’année où le Maroc fut le premier pays à reconnaître l’indépendance des Etats-Unis.

Au delà de l’aspect politique et commercial, les deux pays entretiennent aussi une relation dense sur le plan culturel, a-t-il indiqué, citant également la coopération de plus en plus renforcée entre Rabat et Washington dans le domaine de la défense et sécuritaire comme en témoigne la tenue annuelle de l’exercice militaire « The African Lion », le plus grand et le plus important en Afrique.

S’agissant de la coopération économique, l’ancien ambassadeur américain a mis l’accent sur la nécessité de consolider ces relations d’autant plus que les deux pays sont liés par un accord de libre-échange.

Il a, dans ce cadre, mis en avant l’engagement du Maroc notamment dans le domaine des énergies renouvelables, tout en saluant la Vision de Sa Majesté le Roi visant à faire du Maroc une économie stable et émergente dotée d’un secteur énergétique à faible émission de carbone.

Évoquant la dynamique de soutien international à la souveraineté du Maroc sur son Sahara, Bush a relevé que cette reconnaissance revêt une importance capitale pour la région et les parties concernées, ainsi que pour les Etats Unis, l’Europe et au-delà. Pour lui, il est nécessaire de continuer de renforcer la paix et la stabilité dans cette partie du monde.

Le diplomate américain a, par ailleurs, évoqué la dynamique de développement et d’investissement en cours dans les provinces du Sud, relevant que cet essor socio-économique est à même de hisser le niveau de vie des populations locales et de renforcer la croissance dans l’ensemble de la région.

Il a, également, mis en exergue les efforts du Maroc visant à promouvoir le rôle de la société civile et la participation inclusive des citoyens dans les différentes facettes de la vie sur l’ensemble du territoire national.

Par la même occasion, l’ancien ambassadeur des Etats Unis à Rabat a mis en avant le rôle dont s’acquitte le Maroc sous le leadership du Roi en faveur du raffermissement des relations entre l’Afrique, l’Europe et au-delà, dans un contexte international de plus en plus marqué par l’incertitude et les divisions.

A ce propos, il a relevé que la Vision perspicace de Sa Majesté le Roi pour la stabilité, la prospérité, la démocratie et la coopération Sud-Sud est un modèle à suivre et une source d’inspiration dans la région.

