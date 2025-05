Lancement officiel de l’Université Internationale Averroès de Casablanca

Un nouveau pôle d’enseignement supérieur enrichit la région de Casablanca et le Maroc de trois écoles d’excellence, une grande école d’ingénierie (Averroès Engineering School), une grande école de management (Averroès Business School), une faculté de droit et de sciences politiques (Averroès School of Law and Politics) ainsi qu’un executive center et un centre de recherche appliquée.

Le Groupe UNA annonce l’autorisation officielle d’Université pour son institution d’enseignement supérieur : « l’Université Internationale Averroès ». Cette décision a été prise et rendue publique lors de la réunion de la Commission Nationale de Coordination de l’Enseignement Supérieur (CNACES) tenue vendredi 25 avril 2025.

Cette reconnaissance marque une étape majeure dans la concrétisation du projet pédagogique innovant du Groupe et sa volonté de se positionner en tant qu’acteur académique majeur et grand contributeur au développement de la Région, du Maroc et du continent africain.

L’Université Internationale Averroès (UIA), nouveau pôle marocain d’excellence académique et d’innovation, vise à former des leaders praticiens, de dimension internationale, grâce à un ancrage étroit avec les entreprises et à un partenariat stratégique avec CDG Invest.

Le campus de l’Université Internationale Averroès (UIA) est situé à la colline, route de Nouasseur, à Sidi Maârouf avec une capacité de 2.500 étudiants et dispose d’installations et d’espaces de formation de haute qualité, conçus pour favoriser la créativité, l’interaction et l’épanouissement des étudiantes et étudiants et des équipes pédagogiques.

« Nous sommes fiers de l’obtention de l’autorisation d’ouverture de l’Université Internationale Averroès. Notre objectif est de former des cadres de haut niveau à des métiers et à des compétences d’avenir qui assurent la réussite professionnelle et contribuent au rayonnement du Maroc en Afrique et à l’international. » déclare Nabil Cherkaoui, Directeur Général de l’Université. Il ajoute « Ce statut d’Université permettra à notre institution de déployer un modèle pédagogique innovant et d’offrir à nos étudiantes et étudiants un environnement intégré avec les entreprises grâce à un modèle unique d’alternance, favorable à leurs apprentissages et à leur réussite professionnelle. »

L’Université Internationale Averroès (UIA) inscrit la responsabilité sociale au cœur de son projet. Sa fondation offre ainsi des bourses d’études à des étudiants méritants pour rendre l’éducation accessible au plus grand nombre, contribuant ainsi activement au développement économique et social du Maroc et de l’Afrique.

Les étudiantes et étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études dans une des écoles d’excellence de l’Université Internationale Averroès peuvent obtenir plus d’informations sur le site officiel : www.universiteaverroes.ma