2ᵉ édition du Dislog Golf Open : la paire Kenza Boutaleb et Brahim Dkari triomphe 

Sous un ciel radieux, la 2ᵉ édition du Dislog Golf Open s’est déroulée ce samedi 24 mai 2025 au somptueux Bahia Golf Beach de Bouznika. L’événement a rassemblé 92 joueurs passionnés, dont des invités de marque conviés par le Président Moncef Belkhayat, dans une ambiance à la fois raffinée et chaleureuse.

Pensé comme un moment d’exception dédié aux partenaires stratégiques du groupe Dislog, ce rendez-vous sportif a tenu toutes ses promesses. 46 équipes ont pris part à cette compétition organisée en formule scramble, ponctuée de récompenses prestigieuses pour les trois meilleures paires en net ainsi que pour l’équipe la plus performante en brut.

À travers cet événement, Dislog Group confirme son engagement fort en faveur du sport comme levier de communication, de cohésion et de rayonnement. Le Dislog Golf Open s’inscrit pleinement dans cette dynamique, avec pour ambition de faire découvrir chaque année les joyaux golfiques du Royaume tout en affirmant les valeurs de performance, d’élégance et de partage qui animent le groupe.

À propos de Dislog Group :

Créé en 2005, Dislog Group est un groupe industriel marocain intégré et diversifié, reconnu comme un acteur de référence dans les biens de grande consommation (FMCG), et plus récemment, dans les secteurs de la santé et des dispositifs médicaux. Le groupe concentre son activité sur trois pôles stratégiques en forte croissance : l’hygiène, l’alimentaire (Food) et la santé.

Pôle Hygiène : Structuré autour de sa filiale industrielle Hygiène Modern Industries (HMI), le pôle hygiène reflète l’ambition de Dislog Group de s’imposer comme un acteur industriel de premier plan au Maroc. Depuis le rachat de l’usine HMI à Mohammedia en 2020, le groupe est passé de la distribution à la production, consolidant sa position dans les produits d’entretien. HMI produit ou détient les droits de marques emblématiques telles que Ace, Javel Lacroix, Forza, Fine, Fluffy, et depuis 2024, Sanicroix, acquise auprès de Procter & Gamble. Cette dynamique a permis à Dislog d’atteindre un chiffre d’affaires de 350 millions de dirhams en 2023, confirmant son leadership dans ce secteur.

Pôle Food : avec une stratégie combinant production industrielle, logistique moderne et expansion internationale, Dislog Food s’est imposé comme un pilier de la distribution alimentaire au Maroc. Grâce à des outils technologiques de pointe, comme la RFID et des logiciels d’inventaire en temps réel, le groupe assure une gestion efficace des stocks et une traçabilité optimale. Sur le plan international, Dislog a renforcé sa présence en Europe en rachetant des sociétés stratégiques telles que Taste Distribution, Carré Suisse, Cultures de France et Chef Sam, cette dernière devenant le siège européen du groupe à Barcelone. Dislog y distribue des marques prestigieuses comme Vitacoco, Pastoret ou Heura. Certifié ISO 9001 et ISO 22000, le groupe veille à maintenir des standards de qualité rigoureux à travers des audits fournisseurs réguliers, s’affirmant comme un leader de l’industrie agroalimentaire aussi bien au niveau national qu’européen.

Pôle Santé construit autour de plusieurs acquisitions stratégiques, dont Kosmopharm, Steripharma, Somapharma, Africare , Dislog Santé et Megaflex . Il s’organise autour de trois unités d’affaires couvrant l’industrie pharmaceutique, les dispositifs médicaux et les produits dermo-cosmétiques, formant ainsi une chaîne de valeur complète, de la production de médicaments à la distribution d’équipements spécialisés pour les établissements de soins. Le pôle santé incarne l’ambition du groupe de devenir un acteur majeur dans le secteur médical au Maroc. ​ L’acquisition récente de Megaflex, distributeur d’équipements de diagnostic médical, renforce cette dynamique, tout comme la volonté du groupe d’intégrer le top 10 des laboratoires pharmaceutiques au niveau national. Ce pôle illustre la diversification stratégique de Dislog Group et son engagement envers la santé publique et l’innovation thérapeutique.

Dislog Group s’appuie aujourd’hui sur un portefeuille de plus de 150 marques, qu’elles soient en propre ou en partenariat, et contribue activement à l’amélioration du quotidien des consommateurs au Maroc et en Europe. Le groupe emploie plus de 3 400 collaborateurs, engagés à faire rayonner des marques innovantes et accessibles qui accompagnent les ménages dans leur vie de tous les jours.