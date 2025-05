Un terrible accident paralyse le tramway de Casablanca

Un terrible incendie s’est produit ce mercredi au niveau du boulevard Mohammed VI, à Casablanca, ce qui causé l’interruption de la ligne 3 du tramway, reliant Salmia à la gare Casa Port.

Selon une source de Le Site info, deux voitures sont entrées en collision avant que l’une des deux ne se renverse, précisant qu’une personne a été grièvement blessée.

Alertées, les autorités se sont rendues sur les lieux du drame et ont transféré la victime à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires. En parallèle, une enquête a été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.

De son côté, la société Casa Tramway a indiqué que la circulation du tramway est suspendue entre les stations de Zerktouni et de Casa Port et entre Derb Talaba et le quartier Al Wahda.

