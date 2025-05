Karim Tajmouati, D.G de l’ANCFCC en deuil

C’est avec des cœurs empreints de foi que nous avons appris le décès de la mère de Karim Tajmouati, Directeur Général de l’Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC).

Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille de la défunte et nous implorons dieu pour l’accueillir dans son vaste paradis, et de donner à sa famille et à ses proches patience et réconfort.

« Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons. »