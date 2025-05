Tramway de Casablanca: une panne paralyse les lignes 1 et 2

La circulation du tramway à Casablanca, sur les lignes 1 et 2, a connu des perturbations ce samedi matin en raison de la rupture d’un câble électrique.

Sur sa page officielle, Casa Tramway a indiqué qu’une panne technique est survenue au niveau de la station Abdelmoumen après la rupture d’un câble aérien, ce qui causé des perturbations sur les deux lignes.

La circulation est temporairement interrompue, pour la ligne 1, entre les stations Sidi Moumen et Hassan II d’un côté, et entre Technopark et Lissasfa de l’autre. Concernant la ligne 2, la circulation est restreinte entre Sidi Bernoussi et Derb Sultan d’un côté, et entre Ain Diab et Ghandi de l’autre. Des équipes de maintenance sont d’ailleurs sur place et mettent tout en œuvre pour rétablir le service dans les plus brefs délais, apprend-t-on.

Par ailleurs, Casa Tramway a annoncé qu’une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de la panne.

N.M.