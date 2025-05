Signature d’une déclaration d’intention de jumelage entre Tanger et Tarragone

Par LeSiteinfo avec MAP

En vertu de cet accord, paraphé par le maire de Tanger, Mounir Laymouri, et son homologue de Tarragone, Rubén Viñuales, en présence de l’ambassadeur du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, les deux parties ont convenu de renforcer les échanges et la coopération en matière de gestion des ports et du développement local.

Ce jumelage renforcera les liens d’amitié et les opportunités d’échange et de collaboration entre les deux villes. Il dénote la volonté partagée des responsables de Tanger et de Tarragone de bâtir un avenir commun fondé sur le dialogue et l’interaction entre les deux rives de la Méditerranée.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts continus visant à promouvoir la coopération décentralisée et à ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat entre les collectivités territoriales marocaines et espagnoles, au service du développement local et du raffermissement des liens humains et culturels entre les deux peuples amis, selon les deux parties.

Cet accord a été signé à la veille du lancement du Festival du Maroc à Tarragone, un événement culturel et artistique organisé par le consulat général du Maroc à Tarragone et qui se veut un pont culturel entre deux rives de la Méditerranée.

Dans le cadre de cet événement de trois jours, une conférence sur le Maroc a été organisée, vendredi, à l’Université Rovira i Virgili à Tarragone, au cours de laquelle l’accent a été mis sur l’importance de la coopération universitaire dans le renforcement de la compréhension entre les deux Royaumes.

Dans une déclaration à la MAP, l’universitaire et président du port de Tarragone, Santiago J. Castella Surribas, a fait savoir que la coopération universitaire et culturelle entre le Maroc et l’Espagne traduit l’excellence des relations et du partenariat entre les deux pays, précisant que l’organisation de cette conférence s’inscrit dans le cadre des efforts visant à élargir les horizons de la coopération entre les établissements universitaires marocains et espagnols à travers des programmes conjoints d’échange d’étudiants, de recherche scientifique et de partage d’expériences académiques.