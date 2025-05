50 Cent débarque à Mawazine !

L’annonce a fait l’effet d’une bombe sur les réseaux sociaux. 50 Cent, légende du rap américain et icône planétaire des années 2000, sera sur la scène OLM Souissi le 21 juin prochain, dans le cadre du festival Mawazine – Rythmes du Monde. Une nouvelle qui a immédiatement déclenché une vague d’enthousiasme chez les fans marocains.

Sur son compte Instagram, la superstar américaine a reposté l’affiche de Mawazine et a écrit : «Morocco, I’m coming».

Rappelons que plusieurs artistes de renommée internationale prendront part à la 20ème édition du Festival « Mawazine – Rythmes du Monde », prévue du 20 au 28 juin à Rabat et Salé, sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, ont annoncé les organisateurs.

Ainsi, la cérémonie d’ouverture du Festival, qui aura lieu le 19 juin au Théâtre national Mohammed V de Rabat, sera animée par l’artiste égyptienne Carmen Soliman qui offrira au public une « soirée musicale d’exception avec sa voix singulière et sa présence envoûtante », peut-on lire sur les réseaux sociaux du Festival.

La scène Nahda accueillera, quant à elle, le 20 juin, la chanteuse égyptienne Ruby ainsi que la star libanaise Nancy Ajram qui retrouvera son public marocain le 22 juin avec un « concert vibrant d’énergie et de romantisme ». La vedette Myriam Fares enflammera cette même scène le 26 juin avec une « prestation légendaire emplie d’amour, d’énergie et d’authenticité artistique ».

Sur la scène Bouregreg, la reine de l’afropop Yemi Alade offrira un concert exclusif le 21 juin, tandis que l’artiste sénégalais Cheikh Lo célébrera, le 22 juin, les sonorités du Mbalax.

Pour sa part, la scène OLM Souissi accueillera la légende électro belge Lost Frequencies, le 27 juin. La soirée de clôture (28 juin) sera placée, quant à elle, sous le signe du rap avec la participation du rappeur marocain El Grande Toto et de l’icône du rap américain Lil Baby.

Par ailleurs, une pléiade d’artistes de renom, parmi lesquels l’acteur et chanteur américain Kid Cudi, l’acteur et rappeur Will Smith, le producteur musical Afrojack, l’artiste américaine Becky G, le groupe de K-POP AESPA, ainsi que les deux stars nigérianes Lojay et Wizkid, ont déjà été dévoilé précédemment par les organisateurs.

Le chanteur Julian Marley, fils de la légende du reggae Bob Marley, l’artiste guinéen Ans T Crazy, la star malienne Salif Keita, ainsi que de grandes figures de la scène arabe telles que Wael Jassar et Ragheb Alama, seront également à l’affiche.

Selon l’Association Maroc Cultures, organisatrice de l’événement, le Festival représentera, comme à chaque fois, un moment culturel incontournable pour le public avec, encore et toujours, un accès gratuit pour 90% des festivaliers et des prestations qui porteront haut les valeurs de paix, d’ouverture, de tolérance et de respect.

« Cette nouvelle édition, l’un des plus grands événements culturels de la planète, promet une programmation de qualité et pleine de surprises à tous les amoureux de la musique et de la culture, avec les plus grandes stars du répertoire mondial et arabe, les grands noms et les jeunes talents de la scène marocaine, ainsi qu’une sélection des figures incontournables des plus beaux patrimoines musicaux des cinq continents », explique l’Association.

La 19e édition du Festival avait réuni plus 2,5 millions de spectateurs durant neuf jours de célébration musicale sur les différentes scènes de Rabat et Salé.

Créé en 2001, le Festival Mawazine – Rythmes du Monde est le rendez-vous incontournable des amateurs et passionnés de musique au Maroc. Avec plus de 2 millions de festivaliers pour chacune de ses dernières éditions, il est considéré comme le deuxième plus grand événement culturel au monde.

