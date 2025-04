E-gouvernement : accord entre le Maroc et l’Arabie Saoudite

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil des ministres saoudien, réuni mardi à Djeddah sous la présidence de SAR le Prince Mohammed Ben Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, Prince héritier du Royaume d’Arabie Saoudite, Président du Conseil des ministres, a approuvé un mémorandum d’entente entre l’Autorité gouvernementale numérique saoudienne et le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration du Royaume du Maroc en matière de coopération dans le domaine du « e-gouvernement ».

Le mémorandum d’entente relatif au renforcement de la coopération dans les domaines de transition numérique gouvernementale a été signé, le 16 décembre dernier à Riyad, par la ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni, et le ministre des Communications et des Technologies de l’information, Président du conseil d’administration de l’Autorité saoudienne numérique, Abdullah bin Amer Al-Sawaha.

Le mémorandum d’entente vise à renforcer la coopération entre le ministère marocain de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration et l’Autorité gouvernementale numérique saoudienne, en encourageant la recherche, l’innovation et l’adoption de nouvelles technologies dans le domaine du « e-gouvernement » ainsi que le partage des meilleures pratiques et le développement de compétences spécifiques. Ce document a été signé à l’occasion de la 19ème édition du Forum sur la gouvernance d’Internet, organisée par les Nations Unies et accueillie par l’Arabie Saoudite. Cette édition a rassemblé plus de 10.000 participants, 160 pays et un millier d’intervenants et d’experts.