Africa Future Leaders Day : construire une nouvelle génération de leaders pour l’Afrique de demain

L’association EPIK LEADERS, en partenariat avec l’ENCG Casablanca, a organisé ce samedi la première édition de l’Africa Future Leaders Day.

Ce grand rendez-vous panafricain a réuni plus de 400 participants : jeunes talents du continent, décideurs institutionnels, représentants d’organisations internationales et dirigeants d’entreprises, tous mobilisés autour d’une même ambition : penser et construire le leadership africain de demain.

Ce projet s’inscrit dans la vision portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, qui fait de la jeunesse africaine, de la coopération Sud-Sud et de la montée en compétences des talents africains des axes majeurs du développement et du rayonnement du continent.

Face aux mutations accélérées des sociétés et à l’émergence de nouveaux enjeux globaux, l’Africa Future Leaders Day a été conçu pour renforcer les capacités de leadership des jeunes générations africaines, en favorisant l’échange d’expériences, la transmission intergénérationnelle et la coopération institutionnelle.

Au programme de cette journée :

Interventions de haut niveau de représentants de l’Union Panafricaine de la Jeunesse, du Afro-Arab Youth Council, de l’All African Student Union, ainsi que d’acteurs institutionnels et académiques africains ;

Partage de success stories de dirigeants et d’entrepreneurs africains, venus inspirer la jeunesse par leur parcours et leur vision du leadership ;

Signature de conventions stratégiques entre l’ENCG Casablanca, l’Université Ibn Zohr et le Technopark, en soutien au déploiement de la plateforme EPIK LEADERS.

À travers ces initiatives, EPIK LEADERS renforce son engagement pour accompagner les jeunes leaders africains. L’association propose des programmes de formation innovants, combinant mentorat, mise en réseau avec des dirigeants panafricains, et développement de compétences en leadership et en soft skills. Une approche pédagogique fondée sur l’intelligence artificielle et le learning by doing, qui permet de connecter ces jeunes talents aux opportunités de développement à l’échelle du continent.

Dans cette dynamique, EPIK LEADERS et le TECHNOPARK ont lancé une collaboration stratégique visant à soutenir l’émergence des étudiants et jeunes entrepreneurs africains. Cette alliance permettra de mutualiser leurs réseaux, d’accompagner l’incubation de projets et de faciliter l’accès aux ressources et aux marchés pour les jeunes talents.

Lors de son intervention, M. Mahmoud Cherkaoui, président d’EPIK LEADERS, a souligné :

« Notre mission est de créer une génération de leaders africains prêts à transformer leur environnement grâce à des compétences solides, une vision stratégique et une ouverture culturelle. »

De son côté, Dr Nizar Chaari, fondateur du mouvement, a conclu en affirmant :

« EPIK LEADERS ne se contente pas de former des leaders ; nous créons des agents de changement capables de façonner l’avenir de l’Afrique et d’impacter positivement leurs communautés. »

À travers ce premier Africa Future Leaders Day, une communauté panafricaine engagée a été consolidée, prête à relever les défis du développement humain, de la transformation numérique et de la souveraineté économique.

Africa Future Leaders Day s’impose ainsi comme un espace stratégique d’action et de collaboration, au service d’un continent jeune, compétent et résolument tourné vers l’avenir.

À propos d’Epik Leaders:

Epik Leaders est un réseau panafricain de jeunes leaders engagé pour le développement personnel et professionnel de la jeunesse africaine. Il s’appuie sur trois piliers fondateurs :

🔹 La formation en soft skills,

🔹 Le “learning by doing” à travers des projets concrets,

🔹 Le réseautage multisectoriel et multinational.

Avec plus de 30 clubs étudiants actifs au Maroc et en Afrique, Epik Leaders agit comme un incubateur de talents engagés et connectés, prêts à façonner l’Afrique de demain.