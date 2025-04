Benjamin Haddad salue une coopération Franco-Marocaine «absolument remarquable»

En marge des activités du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) 2025, le Ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé de l’Europe, Benjamin Haddad, a accordé une déclaration à LeSiteInfo.

Il a exprimé sa profonde satisfaction quant à la qualité de l’événement et a souligné la richesse de la coopération entre la France et le Maroc, appelant par ailleurs l’Union européenne à renforcer sa présence en Méditerranée.

Dès les premières secondes de son échange, Benjamin Haddad a tenu à qualifier le SIAM de « salon absolument remarquable », témoignant de l’importance de cette plateforme pour le secteur agricole. Il a également partagé l’honneur qu’il a eu d’accompagner Son Altesse Royale le Prince Héritier lors de sa visite, un moment fort qui a permis de renforcer les liens.

« Nous avons rencontré les acteurs régionaux, les différentes filières, les entreprises qui contribuent vraiment à l’excellence de l’agriculture marocaine et la coopération extrêmement riche entre nos deux pays », a souligné le ministre français. Il a ajouté que le Pavillon français a été particulièrement honoré par cette visite royale, et que « toutes les équipes françaises ont été particulièrement touchées » par cet accueil.

Rappelant que le Maroc avait été le partenaire d’honneur du Salon de l’agriculture français il y a quelques jours, Benjamin Haddad a mis en évidence la réciprocité et la densité du partenariat bilatéral.

Selon lui, il y a « tant de choses à faire ensemble » face aux grands défis actuels.

Le ministre a notamment évoqué les enjeux qu’ils juge prioritaires tels que « préserver le souveraineté alimentaire », « investir dans la transition environnementale et technologique », ou encore faire en sorte que l’eau « soit une ressource commune et partagée et non pas un objet de division ». Ces points, observés au SIAM, reflètent les priorités de la coopération future.

Élargissant le champ de cette collaboration, Benjamin Haddad a précisé qu’elle s’étendait au-delà du secteur agricole pour englober les volets « économique » et « culturel ». Il a ensuite abordé la dimension européenne, plaidant pour une implication accrue de l’Union européenne dans la région.

« Je pense que l’Union européenne doit mettre plus d’ambition dans sa présence en Méditerranée », a-t-il affirmé. Dans cette perspective, il a qualifié le Maroc de « partenaire absolument stratégique pour l’Union européenne ».

Convaincu du potentiel de ce partenariat tripartite (France, Maroc, UE), le ministre a assuré que la France « poussera en ce sens » et a émis l’espoir que 2025 soit l’année d’un « approfondissement des relations entre l’Union européenne et le Maroc ».