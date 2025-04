SIAM 2025 : plusieurs taureaux impressionnants de plus d’une tonne à Meknès (VIDEO)

Le pôle de production animale du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), dans sa 17ᵉ édition qui a démarré ce lundi, à Meknès, expose d’impressionnants taureaux dont beaucoup dépassent les 1000 kg.

Dans ce cadre, Yassine Belaantri, un agriculteur originaire de la province de Sidi Bennour, a présenté au Site Info, les caractéristiques du taureau « La Race Belge » pesant 900 kg, ainsi que celles du taureau « Blokichan », âgé de deux ans et deux mois, atteignant un poids de 1300 kg.

L’agriculteur a insisté sur les difficultés rencontrées par les petits éleveurs, notamment à cause de la hausse du prix des aliments pour bétail, précisant que l’entretien d’un seul taureau coûte environ 70 dirhams par jour, soit 1200 dirhams par mois.

Il a ainsi lancé un appel au gouvernement, en particulier au ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, pour soutenir les petits agriculteurs.

Cette 17ᵉ édition rassemble plus de 1500 exposants, et propose de nombreuses conférences scientifiques et tables rondes, destinées à échanger les expertises et explorer des solutions concrètes pour une agriculture plus durable, capable de relever les défis climatiques, préserver l’équilibre des écosystèmes agricoles, et garantir une souveraineté alimentaire durable.

Enfin, le SIAM 2025 offre aux visiteurs une large gamme de produits agricoles, des équipements de pointe, et met en valeur les secteurs clés de l’économie régionale, notamment l’industrie agroalimentaire. Édition après édition, le salon s’impose comme un rendez-vous incontournable du secteur agricole en Afrique, et une plateforme d’échange et de partenariat entre les différents acteurs du monde agricole.